Tarifa de granos: protestas en toda la región a la espera de un acuerdo

Fuente: Presente Noticias

El conflicto por la tarifa del transporte de granos se extiende por la provincia de Buenos Aires. Camioneros autoconvocados ya llevan adelante medidas de fuerza en Daireaux, Trenque Lauquen y Tandil, en reclamo de una actualización de valores que consideran atrasados frente al aumento de costos, especialmente el del gasoil, que trepó más de un 20% en febrero y marzo.

En Bolívar, por ahora, el escenario es de cautela. El sector trabaja con normalidad pero está en asamblea y a la espera de que se resuelvan las negociaciones a nivel nacional. Marcelo Colato, del Centro de Camioneros local, lo resumió con claridad: «La tarifa desactualizada es un problema que venimos arrastrando desde largo tiempo y las subas del gasoil en marzo fueron la gota que rebalsó el vaso».

Los transportistas bolivarenses continúan moviendo cereal desde los campos hacia las plantas de acopio, pero advierten que eso puede cambiar. «Si no se llega a un arreglo con el tema la tarifa, pararemos también nosotros», señaló Colato.

El nudo del conflicto está en la brecha entre lo que ofrecen los acopiadores —un 14% de aumento— y lo que reclama el transporte. La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), de la que dependen los camioneros locales, negocia un incremento del 35%. «La tarifa que arregle CATAC es la que respetaremos nosotros», explicó Colato.

En plena cosecha gruesa, el desenlace de estas negociaciones es clave para la logística del agro en toda la región. En Bolívar el conflicto aún no llegó a las rutas, pero el clima es de expectativa y no se descartan medidas si no hay avances en los próximos días.