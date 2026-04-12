Políticas de salud mental para la región: Ramiro Borzi en una reunión con el intendente de Benito Juárez

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal de Benito Juárez y luego continuó en el Hospital «Eva Perón». La Región Sanitaria IX agrupa a diez partidos del centro bonaerense.

El intendente Julio César Marini recibió en el Palacio Municipal al director ejecutivo de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, y al coordinador regional de Salud Mental, David Meclazcke. Del encuentro participaron la secretaria de Salud, Andrea Soutrelle; la secretaria de Desarrollo Social, María Teresa Ricci; y la directora de Salud Mental, Marianela Zequeira.

Se abordaron las políticas de salud mental y los programas que la Dirección de Salud Mental —recientemente creada— desarrolla a nivel local. Las autoridades subrayaron la importancia del trabajo intersectorial y la articulación de acciones desde un enfoque de derechos humanos, con eje en la atención primaria.

La Región Sanitaria IX agrupa a diez partidos del centro de la provincia: Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch y Tapalqué.

Luego, la comitiva se trasladó al Hospital Municipal «Eva Perón» del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout, donde fue recibida por el director administrativo, Matías Iribecampos; la subdirectora médica, Sandra Penido; las coordinadoras de Salud Mental, María San Roqueondo y Natalia Sabaté; y la directora del CPA, Patricia Gallinal.

Con este encuentro, el municipio avanza en la articulación con la provincia en materia de salud mental, en el marco de las políticas que la Región Sanitaria IX desarrolla para el conjunto de los distritos que la integran.