Vecinos autoconvocados reclamaron en Azul por la construcción de la autovía en la Ruta Nacional 3

Fuente y foto: Noticias de Azul

Este domingo vecinos autoconvocados de Azul se movilizaron por primera vez para reclamar la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3.

El encuentro tuvo lugar en el Cristo ubicado en el ingreso a la vecina ciudad, donde los presentes se reunieron para visibilizar el pedido y expresar la necesidad de avanzar con la obra.

La convocatoria refleja una demanda que trasciende a Azul y abarca a toda la región, donde la ampliación de la ruta es considerada una necesidad urgente tanto en términos de seguridad vial como de conectividad.