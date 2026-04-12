Imelda María Flecha de Castro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de abril de 2026 a los 87 años de edad. Su esposo Antonio Oscar Castro; sus hijos Matilde Liliana y Paulino Oscar Castro; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “B”, el velatorio cierra el lunes 13 de abril a las 0:00 horas y reabre a las 07:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación será en el cementerio Loma de Paz el lunes 13 de abril a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Pueblo Nuevo. Nacida en Urdampilleta. Portera jubilada de la Escuela Nº 1.