La falta de respuestas de la Corte profundiza el conflicto en el Poder Judicial bonaerense

Tras la jornada provincial de protesta del 8 de abril y ante la falta de respuesta de la Suprema Corte de Justicia, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) profundiza las medidas de fuerza.

El miércoles 15 habrá paro y retiro de los lugares de trabajo desde las 12 horas en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

«Las trabajadoras y los trabajadores judiciales seguimos en conflicto con la Suprema Corte de Justicia, que continúa sin dar respuestas a problemas estructurales. Pedimos definiciones políticas concretas. La implementación de las subcategorías para todo el escalafón es una herramienta central para recomponer salarios y jerarquizar la carrera, y no puede aplicarse de manera parcial ni excluyente», afirmó Hugo Russo, secretario general de la AJB.

Russo también reclamó una ley marco de paritarias. «Somos el único sector del Estado provincial sin convenio colectivo, y esa desigualdad debe terminar», dijo, y señaló que esa normativa permitiría discutir en igualdad de condiciones cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo, incluyendo situaciones de violencia laboral.

El dirigente también apuntó contra la falta de personal en toda la provincia, que genera una sobrecarga laboral creciente con jornadas que se extienden más allá de lo establecido, en un servicio que funciona de hecho las 24 horas los 365 días del año. A eso se suman graves deficiencias edilicias, situaciones de inseguridad y la necesidad urgente de avanzar en el mejoramiento de la carrera judicial.

Entre los puntos centrales del reclamo figuran las subcategorías para todo el escalafón, la Mesa Técnica de Carrera Judicial, el pago de la permanencia en función del cargo y no del nivel, la cobertura de vacantes en todas las dependencias, la limitación de escritos electrónicos, respuestas urgentes ante situaciones de inseguridad y crisis de infraestructura, y la sanción de una ley de paritarias.

La AJB – CTA – FJA exige que se tomen las medidas necesarias para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales, mejorar la carrera y garantizar condiciones dignas de trabajo.