Capacitación sobre RCP y uso del DEA en clubes deportivos

La Liga de Fútbol de Olavarría informó que el próximo miércoles se realizará una jornada de capacitación sobre la importancia de la RCP y el uso del DEA en clubes deportivos.

El encuentro tendrá lugar a las 20 en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno y estará destinado a fortalecer la preparación ante emergencias dentro del ámbito deportivo.

La actividad será coordinada por un equipo interdisciplinario integrado por la doctora Valentina Tancredi, especialista en cardiología y cardiología del deporte; el técnico Mauricio Barraza, instructor en primeros socorros con RCP y DEA; y el licenciado Martín Labarrieta, instructor universitario en RCP y DEA.

Según se informó, durante la jornada se abordarán contenidos vinculados a la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador externo automático, herramientas clave para actuar en situaciones críticas.

Los organizadores indicaron que el equipo cuenta con experiencia en la implementación de espacios cardioseguros, instalación de DEA y formación en primeros auxilios.

Además, se remarcó la importancia de la intervención inmediata ante un paro cardíaco súbito. En ese sentido, señalaron que menos del 10% de las personas que lo sufren llegan con vida al hospital, por lo que la rápida respuesta de quienes están presentes resulta determinante.

La denominada “cadena de supervivencia” depende en gran medida de la comunidad: reconocer la emergencia, pedir ayuda, iniciar maniobras de RCP y utilizar un DEA pueden marcar la diferencia.