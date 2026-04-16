El clan Pompei, suma un nuevo hito: Valentín, debuta como árbitro principal en el Torneo Federal “A”

El arbitraje olavarriense tendrá protagonismo este sábado en Mar del Plata. Valentín Pompei hará su estreno como árbitro principal en el Torneo Federal «A», en el partido que disputarán Kimberley de Mar del Plata y Olimpo de Bahía Blanca, desde las 15.30.

No estará solo: lo acompañarán dos árbitros de la Liga de Fútbol de Olathe (LFO), Nicolás Moreno como asistente Nº 1 y Agustina Loos como asistente Nº 2. El cuarto árbitro será Sergio Monzón, de Mercedes.

El debut de Valentín tiene un marco especial: es hijo del ex árbitro internacional Juan Pablo Pompei, y lleva en la familia una tradición arbitral que incluye también a su tío y a su abuelo.

Tres generaciones en los campos de juego, ahora con un nuevo escalón en la carrera del más joven del clan.