La Acampada Juvenil Diocesana reunió casi 300 jóvenes en Rauch

El predio de la Sociedad Rural de Rauch fue escenario, durante el fin de semana, de la Acampada Juvenil Diocesana, un encuentro que reunió a casi 300 jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Azul.

Llegaron desde Azul, Tandil, Olavarría, Bolívar, Laprida, Saladillo, Roque Pérez y otras localidades de la región, y se sumó un nutrido grupo de jóvenes de la propia ciudad.

Desde el sábado, el predio rural se transformó en un espacio de convivencia con charlas, reflexiones, juegos, canciones y bailes, acompañados por coordinadores de cada comunidad.

El cierre llegó el domingo con una misa en el ingreso a la Iglesia San Pedro Apóstol, presidida por el obispo Hugo Manuel Salaberry junto a los padres Estanislao Fariña y Francisco Molfesa. En su mensaje, Salaberry invitó a los jóvenes a no cerrarle la puerta a la fe, con palabras que resonaron en el marco del encuentro.

La comunidad parroquial local acompañó a los visitantes durante todo el fin de semana. A las 15 del domingo, los grupos emprendieron el regreso a sus ciudades, dejando en Rauch una jornada marcada por la fe, la convivencia y el compromiso juvenil.

Con información de El Diario de Rauch.