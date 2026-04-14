Salió de servicio una línea de media tensión y varios barrios están sin luz

Coopelectric informó que este martes, a las 19:50, se registró la salida de servicio de la Línea N° 1 de media tensión, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en distintos sectores de la planta urbana y la zona rural.

Según se indicó, personal técnico de la cooperativa intervino de manera inmediata y a las 20:20 logró aislar la falla y restablecer el servicio en la mayoría de las zonas afectadas.

No obstante, continúan las tareas para normalizar el suministro en los barrios Isaura, Norte, Los Eucaliptos, Mataderos, Bin Baires, Parque de Granos y ZALO.