Seguridad: el Municipio estrenó la hidrogrúa y realizó mantenimiento de cámaras

Con la hidrogrúa recientemente adquirida y destinada a la Secretaría de Protección Ciudadana, el Municipio de Olavarría llevó adelante tareas de mantenimiento de cámaras de seguridad en el sector del Corsódromo.

Los trabajos fueron realizados por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana y se enmarcan en la decisión de la actual gestión municipal de que las tareas de reparación, recambio e instalación de nuevos dispositivos de videovigilancia estén a cargo de la comuna.