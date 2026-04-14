Plan hidráulico ordenador en Olavarría: avanzan trabajos en canales

En el marco del Plan Hidráulico Ordenador, el Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, continúa con una serie de trabajos planificados en materia hidráulica. Las tareas se desarrollan de manera permanente y tienen como finalidad permitir el normal escurrimiento del agua, especialmente en períodos de altas precipitaciones, como las registradas a fines de marzo.

Las intervenciones, que se llevan a cabo durante todo el año, consisten principalmente en la limpieza y profundización de los canales aliviadores. Estas estructuras cumplen un rol fundamental, ya que funcionan como vías de evacuación rápida ante importantes caudales de agua y permiten evitar complicaciones en la planta urbana.

En ese marco, este martes se trabajó en el canal de calle 157, entre avenida Colón y avenida Sarmiento. Según se explicó desde el área de Obras Públicas, se trata del primer canal de defensa de la ciudad, que recibe el agua proveniente de la localidad de Loma Negra.

Estos canales suelen verse afectados por el crecimiento de vegetación, árboles y arbustos, así como por la acumulación de sedimentos, materiales sueltos y residuos. Por ese motivo, se considera estratégico sostener estas tareas de manera rutinaria.