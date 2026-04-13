El Municipio adquirió una nueva hidrogrúa para la Secretaría de Protección Ciudadana

Este lunes por la mañana, en el depósito municipal del barrio Pickelado, se presentó una nueva hidrogrúa que será utilizada por la Secretaría de Protección Ciudadana. El equipamiento se destinará a la instalación y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad en el partido de Olavarría.

La adquisición surge a partir de la disposición de que los trabajos de reparación, recambio e instalación de dispositivos de seguridad sean realizados de forma directa por la comuna.

Desde el Ejecutivo indicaron que la herramienta permitirá fortalecer el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se reciben alertas tanto de las cámaras como de la plataforma VER.

Asimismo, la unidad será utilizada por el área de Defensa Civil para tareas de emergencia, tales como la remoción de postes o árboles y el acceso a zonas complejas durante contingencias climáticas.

Los operarios municipales asignados al uso de la maquinaria recibirán una capacitación técnica dictada por la empresa proveedora sobre su funcionamiento y seguridad.