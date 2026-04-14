El nutricionista de la selección argentina acercará una plataforma digital a profesionales bonaerenses

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha un acuerdo que permitirá a matriculados acceder a una plataforma digital de gestión de pacientes, planes nutricionales y reportes clínicos utilizada en el ámbito del alto rendimiento deportivo.

El convenio fue impulsado junto a la presidenta de la entidad, Laura Salzman y el nutricionista de la Selección Argentina de fútbol, Luciano Spena

El sistema fue desarrollado por la empresa Antrosport Antrosport y estará disponible para las y los profesionales a partir del 1° de mayo.

La plataforma centraliza la carga de datos de pacientes, el seguimiento clínico y el diseño de planes alimentarios en un único entorno digital.

Además, incorpora herramientas de cálculo para la evaluación antropométrica, lo que permite estandarizar mediciones como peso, talla, pliegues y perímetros en la práctica profesional.

Según se informó, la implementación incluirá soporte técnico y capacitaciones mensuales, con el objetivo de facilitar la adaptación de los profesionales al sistema.

La iniciativa busca reducir la carga administrativa y mejorar la organización del trabajo cotidiano en consultorios y ámbitos de atención nutricional.

Desde el Colegio destacaron que el acuerdo representa un paso hacia la modernización del ejercicio profesional, incorporando tecnología aplicada a la gestión clínica como herramienta central para la atención de pacientes.