Trata de personas: realizaron en Olavarría un conversatorio sobre nuevas formas de captación digital

Imágenes Mauricio Latorre

Bajo el lema «Rompiendo el silencio en la era digital», se llevó a cabo este martes 14 de abril en Olavarría el primer conversatorio moebius en FOCO. El evento, declarado de interés legislativo municipal por el Honorable Concejo Deliberante , contó con la presencia de referentes nacionales para abordar la problemática de la trata y explotación de personas, con especial énfasis en el entorno virtual.

La jornada tuvo como disertantes principales a Verónica Toller, Directora Operativa Nacional del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata , y a Lucas Moyano, Auxiliar Fiscal Federal y especialista en ciberdelitos. Durante la apertura, se destacó la importancia de visualizar y poner en agenda las nuevas formas de esclavitud, como la cibertrata, donde la captación se realiza a través de redes sociales sin necesidad de contacto físico inicial.

La mutación del delito en la red

Verónica Toller explicó que la trata de personas es un delito que muta constantemente y que ha encontrado en la tecnología un aliado para la impunidad. «La cara principal es la cara de la vulnerabilidad; son especialistas en detectar a la persona que tiene necesidades o está sola para captarla», señaló la funcionaria.

Toller destacó que Argentina incorporó en su Plan Bienal actual un eje de Innovación y Tecnología debido a la consistencia que tienen los entornos digitales en este delito. «El crimen organizado cambia sus formas de actuación, pero la esencia sigue siendo utilizar al ser humano como un material para los propios fines», sentenció.

El desafío de la investigación judicial

Por su parte, el fiscal Lucas Moyano hizo hincapié en la complejidad que supone la transnacionalidad del ciberdelito. «Una víctima puede estar en un país, el atacante en otro y estar emitiendo desde un tercero, lo que dificulta muchísimo la investigación y los exhortos judiciales», explicó.

Moyano también advirtió sobre el peligro de los dispositivos móviles en menores sin la debida supervisión, comparándolos con un «chupete electrónico». Además, instó a los comunicadores a evitar el término «pornografía infantil», ya que en menores no existe el consentimiento, sino que se trata de explotación y abuso sexual infantil.

Presencia local y prevención

El encuentro también contó con la participación de Andrea Coronel, delegada provincial del Comité, quien resaltó el trabajo de prevención realizado en el territorio y la importancia de la Línea 145, un canal gratuito y anónimo para denunciar posibles casos.

El conversatorio fue organizado por moebius y contó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, la Unión Industrial de Olavarría, el Observatorio de Redes Sociales y la editorial Hammurabi.