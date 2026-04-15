Una olavarriense participó de un encuentro empresarial sobre cooperación entre Rusia y el MERCOSUR

La olavarriense María Luján Rodríguez formó parte de un nuevo encuentro del Club Empresarial Ruso Argentino, donde se analizaron las perspectivas de cooperación entre Rusia y los países del MERCOSUR. La participación se dio en representación de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA).

La reunión se llevó a cabo el pasado 14 de abril en la sede de la Casa Rusa en Buenos Aires y fue organizada por la Representación Comercial de Rusia en Argentina bajo el eje “Rusia — MERCOSUR: perspectivas de cooperación con los países miembros del bloque”.

Durante la apertura, el representante comercial de Rusia en Argentina, Vitali Kondratenko, sostuvo que existe un “enorme potencial” para ampliar los vínculos económicos y comerciales entre ambas partes, y mencionó oportunidades de desarrollo conjunto en áreas como energía, ciencia, tecnología, agricultura y salud. En ese marco, también hizo referencia a experiencias regionales como la central hidroeléctrica Yacyretá, al señalar que Rusia podría aportar conocimientos para la modernización de este tipo de infraestructuras.

Por su parte, la directora de la Casa Rusa en Buenos Aires, Dina Oyun, remarcó la importancia de sostener un diálogo abierto entre los sectores empresariales de Rusia y los países del MERCOSUR, en un contexto internacional que —según indicó— presenta nuevas oportunidades de cooperación.

En el desarrollo del encuentro también expuso la especialista Anastasiia Suiskaia, quien destacó al sector energético como una de las áreas clave para el trabajo conjunto, con foco en la modernización de grandes infraestructuras y el impulso de proyectos tecnológicos.

Además, se abordaron las posibilidades de vinculación entre el MERCOSUR y la Unión Económica Euroasiática. En ese sentido, Dmitri Ezhov presentó el alcance de los acuerdos internacionales del bloque euroasiático, incluyendo vínculos con países de América Latina.

El encuentro reunió a representantes del ámbito empresarial e institucional con el objetivo de fortalecer espacios de intercambio y generar oportunidades de cooperación económica entre las regiones.