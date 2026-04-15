Licitación Pública: Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en distintos puntos de la red vial Zona B

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA 10/26
OBJETO: “ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA RED VIAL – ZONA B”
|PRESUPUESTO OFICIAL
|VALOR DE PLIEGO
|$ 190.000.000,00.-
|$ 425.403,00.-
FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 28/04/2026 – 13 Hs.
FECHA DE APERTURA SOBRES: 30/04/2026 – 10 Hs.
LUGAR DE APERTURA: Palacio SAN MARTÍN
Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 30 de ABRIL de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.
NOTA: el pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar
