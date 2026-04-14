Pasó la cuarta del torneo “Andrea Serris” de fútbol femenino
Se disputó la cuarta fecha del torneo de fútbol femenino “Andrea Serris”, con actividad en Primera División y Sub 15. La jornada dejó resultados abultados y empates en ambas categorías.
En Primera División, el certamen mantiene tres punteros: Municipales, Colonias y Cerros y Club Ciudad. En Sub 15, Racing A. Club continúa como único líder.
Sub 15
Ferro C. Sud 5 – 0 Municipales
Goles: Cristiana Baldi (2), Malena Praiz Martínez (2) y Gabriela Vivas.
Ferroviario 1 – 1 El Fortín
Goles: Agustina Baca (Ferroviario); Francesca Cazes (El Fortín).
Racing A. Club 0 – 0 Estudiantes
Primera división
Club Ciudad 11 – 0 Sierra Chica
Goles: Rocío Cepeda, Bianca Zibecchi (2), Vanina Narváez y Mía Suárez (4).
Ferro C. Sud 0 – 4 Racing A. Club
Goles: Tatiana Altamira (2), Milagros Arístegui y Morena Frecero.
El Fortín 0 – 6 Municipales
Goles: Sonia Tabares (2), Florencia Prodan (2), Estrella Rojas y María Aref.
Libre: Colonias y Cerros.