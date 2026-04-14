Zurro recargado: «Cómo estará el país para que un pajero con cara de pelotudo como Adorni nos haya estafado»

En una entrevista con Florencia Halfon en Gelatina, el intendente de Pehuajó defendió a Cristina Kirchner, criticó a gobernadores peronistas y aseguró que “Milei no hizo nada bueno”. También cargó contra la causa judicial y la deuda externa.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dejó definiciones fuertes en el programa Demasiada Presión, conducido por Florencia Halfon en el canal de streaming Gelatina. Con su estilo directo, el jefe comunal repasó la coyuntura política, defendió a Cristina Kirchner y repartió críticas al Gobierno nacional, a sectores de la Justicia y a dirigentes del propio peronismo. “Cristina libre, siempre Cristina libre, los jueces amigos de Macri la metieron presa”, lanzó al aire.

Zurro sostuvo que el país atraviesa “un tiempo de coimeros y de cagones” aunque aseguró que “ahora se están despertando”. En ese marco, cuestionó el resultado electoral de 2023: “Nos ganó Trump, no Milei”, dijo, y agregó que “la gente votó a un rarito disruptivo con una motosierra en la mano, la gente le creyó y ahora estamos hasta las manos”. También apuntó contra el vocero presidencial: “Cómo estará el país como para que un pajero con cara de pelotudo como Adorni nos haya estafado y traiga de vocera a una escribana”.

El intendente pehuajense no ahorró críticas internas. Calificó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, como “un recontra cagón” por no fijar posición sobre la situación judicial de Cristina Kirchner mientras “manda a sus diputados a votar la Ley Bases”. Sobre el armado del peronismo, aclaró: “No tengo nada con Pichetto, pero que vayan a la cola del proyecto conducido por Cristina”. Y reivindicó su alineamiento: “No necesito estar a upa de la jefa para ser un militante kirchnerista. Soy tan kirchnerista que lo que ella me diga va a estar bien”.

En materia económica, Zurro adelantó que “cuando se investigue realmente la deuda externa Macri va a ir a una domiciliaria y Caputo se va a tener que ir al exterior”. Aseguró que “estos van a ir todos presos” y remató: “Vamos a volver con Cristina. Milei no hizo nada bueno”. También recordó el armado electoral de 2019: “Cristina puso a Alberto, que estuvo bien, después pasó lo que pasó… pero puso a Alberto y puso a Axel, contemos todo”.

Con metáforas e ironías, el intendente cerró su intervención con dos frases que resumen su postura. Comparó el presente con la gesta sanmartiniana: “San Martín cruzó los Andes con un burro, nosotros hagamos de burro y la Jefa, que haga de San Martín”. Y al referirse a la pelea pública entre el Presidente y la cantante Lali Espósito, ironizó: “Yo disfruto mucho de Lali, si ella era ‘depósito’ para Milei, ¿qué queda para ellos?”.

Zurro finalizó con un mensaje hacia la estrategia opositora: “No hay que agarrársela con Adorni, hay que agarrársela con el jefe”.