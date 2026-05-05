Día internacional de la celiaquía: la importancia del diagnóstico temprano y la alimentación natural

En el marco del Día internacional de la Celiaquía, la Dra. Mary García Bustillos dialogó con el programa Desayuno con Noticias por RADIOM 103.9 para explicar los alcances de esta patología que afecta a unos 400.000 argentinos. Durante la entrevista, la profesional brindó detalles sobre la detección, los síntomas y el tratamiento de esta condición inmunológica.

La doctora definió a la celiaquía como una enfermedad de características inmunológicas que produce un daño en el epitelio del intestino delgado. Esto condiciona, a largo plazo, que no se produzca una absorción adecuada de los nutrientes debido a que el cuerpo no reconoce como normal el epitelio intestinal tras el consumo de gluten.

García Bustillos explicó que las siglas sin TACC se refieren a los cereales que contienen esta proteína: trigo, avena, cebada y centeno. «El gluten es lo que le da las características de esponjosidad o manejabilidad a las harinas», señaló, aclarando que la enfermedad se manifiesta en pacientes predispuestos por factores genéticos.

Síntomas y diagnóstico

Sobre las señales de alerta, la profesional advirtió que se trata de una enfermedad sistémica que no solo afecta el tracto digestivo. Si bien existen síntomas comunes como diarrea, constipación, acidez o distensión abdominal, también pueden presentarse manifestaciones extraintestinales como osteoporosis, artrosis, dermatitis o caída del cabello.

«Es una de las enfermedades infradiagnosticadas porque una persona puede vivir siendo celíaco toda su vida sin saberlo, teniendo como único síntoma una acidez estomacal», remarcó la doctora. Para el diagnóstico, se requiere una evaluación médica que incluya interrogatorio sobre antecedentes familiares, marcadores inmunológicos, estudios endoscópicos y, en algunos casos, pruebas genéticas.

El tratamiento y la alimentación

La doctora García Bustillos fue enfática al señalar que la única forma de tratar la enfermedad es eliminar totalmente el gluten de la dieta. Ante el desafío económico y social que esto representa, sugirió volcarse hacia una alimentación más natural.

«Hoy en día la alimentación ha cambiado y gran parte de lo que consumimos son alimentos procesados a base de harinas», analizó. En este sentido, recomendó mantener el consumo de proteínas de origen animal (huevo, pollo, carne, pescado) y buscar la fibra necesaria en legumbres, verduras y vegetales para suplir la falta de cereales.