Elida Olga Bustamante (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de mayo de 2026 a los 92 años de edad. Sus hijos Claudia Alejandra, Susana y Javier; sus hijos políticos Eduardo, Sandro y Donata; sus nietos Daiana, Emanuel, Tomas, Evelin, Kevin y Alex; sus nietos políticos, bisnietos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento D, hasta las 20:00 horas de este martes, retomando el servicio el miércoles a las 7:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 8:30 horas en el Cementerio Municipal. La fallecida nació en Olavarría, era jubilada y vecina del barrio Mariano Moreno. Servicio adherido a Coopelectric.