AOMA cerró un aumento del 10% para los trabajadores de molienda de minerales

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial para la rama de molienda de minerales y afines, tras una serie de negociaciones encabezadas por el secretario general del gremio, Héctor Laplace, y los representantes de la cámara empresarial del sector.

El incremento pactado es del 10%, cifra que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras frente al actual contexto económico y el impacto de la inflación en las familias.

Desde el sindicato destacaron que la resolución se logró luego de varios días de diálogo entre las partes, en un escenario complejo para la actividad industrial. Este ajuste salarial se aplicará de manera inmediata para todo el personal comprendido en este convenio.