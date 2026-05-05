Agentes municipales autoconvocados disconformes por el aumento salarial

Un grupo de trabajadores municipales autoconvocados emitió un comunicado para aclarar los hechos ocurridos el pasado 30 de abril, luego de la difusión de información en programas periodísticos locales. Los agentes manifestaron su absoluta disconformidad con el aumento del 1,1% de los salarios y con la representación sindical actual.

Como medida de expresión, los trabajadores iniciaron una campaña de desafiliación voluntaria que fue difundida a través de estados de WhatsApp. Según relatan en el documento, tras esta difusión se presentó de manera espontánea el secretario gremial, quien informó que el acta firmada configuraba un adelanto del aumento sujeto al Índice de Precios al Consumidor.

En el encuentro, el representante gremial argumentó que el porcentaje acordado se debió a la falta de fondos del municipio, alegando desconocimiento de los ingresos y egresos municipales al momento del acuerdo. Asimismo, el secretario habría señalado la incertidumbre sobre la instrumentación del aumento total y la posibilidad de que no se cobrara el aguinaldo debido a la disponibilidad financiera de la comuna.

Ante los reclamos de los trabajadores para conocer el estado de las cuentas públicas, el secretario gremial se comprometió a presentar la documentación correspondiente de manera clara. Los autoconvocados sostuvieron que la reunión surgió por sentirse violentados ante los sueldos actuales y la falta de representación.

Finalmente, el comunicado enfatiza que sus reclamos son legítimos y que no se trata de una cuestión política, sino de compañerismo y solidaridad entre los trabajadores.

Texto completo del comunicado

Ante la información brindada en el programa DESAYUNO CON NOTICIAS de la periodista Claudia Bilbao, los agentes municipales autoconvocados deseamos esclarecer los hechos ocurridos el día 30 de abril pasado. En ese sentido expresamos lo sucedido:

El jueves en horario de la mañana los trabajadores de los sectores involucrados y ante el conocimiento, a través de los medios respecto del aumento del 1,1% de los salarios, decidimos reunirnos de manera espontánea.

En dicha reunión surgió una absoluta disconformidad tanto con el porcentaje de aumento como con la representación sindical.

Como medida de expresión decidimos comenzar con una campaña de desafiliación voluntaria para todo aquel que se sintiera identificado con la falta de representación, que se difundió por nuestros estados de WhatsApp.

A los pocos minutos de la difusión se presentó espontáneamente, sin haber sido citado, el Sr. Secretario Gremial para comunicarnos que se había firmado un acta con dicho arreglo salarial que configuraba un adelanto del aumento. Señalando que el incremento quedaba sujeto a los porcentajes del Índice de Precios al Consumidor.

En su argumentación manifestó que dicho acuerdo (del 1,1%) resultó por la falta de fondos del municipio, aclarando que lo acordó con desconocimiento de los ingresos y egresos municipales.

Agregó que el aumento total no sabía cuándo podría instrumentarse, suponía que dentro del año 2026 sujeto a la disponibilidad del municipio, y que había grandes posibilidades de que no se cobrara el aguinaldo.

Frente a las diversas propuestas para engrosar el salario mediante la reducción de gastos y nuestro deseo de conocer -como cualquier ciudadano- los ingresos y egresos del municipio, el Secretario Gremial se comprometió a traerlos de manera documentada y clara.

La reunión surgió por sentirnos violentados ante los magros sueldos y la falta de representación.

ANTE EL DESCREDITO DEL SECRETARIO GREMIAL A NUESTROS LEGITIMOS RECLAMOS PRETENDIENDO CONFUNDIR POLITICA CON DERECHOS, EXPRESAMOS A TODOS LOS OLAVARRIENSES QUE ESTO NO ES POLITICO. ES COMPAÑERISMO Y SOLIDARIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES.

VIOLENCIA ES MENTIR.

Olavarría, 04/05/2026