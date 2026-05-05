Familias del paraje Estación Muñoz reclaman la reapertura del jardín de infantes

Un grupo de padres y vecinos del paraje Estación Muñoz, en el partido de Olavarría, hizo público un reclamo orientado a la reapertura del jardín de infantes de la zona rural. Según explicaron, buscan hacer visible el pedido para que los niños que residen en el sector accedan a una educación igualitaria.

De acuerdo con lo informado por los impulsores de la iniciativa, actualmente residen en la zona ocho niños en edad escolar, correspondientes a las salas de 3, 4 y 5 años. Los referentes del reclamo sostienen que es necesario recuperar este espacio educativo para garantizar el derecho a la educación y favorecer el desarrollo infantil en su lugar de residencia.

Las familias manifestaron que ya se agotaron las instancias formales de petición. El pedido fue presentado ante el intendente municipal Maximiliano Wesner; el jefe distrital, Julio Benítez; la jefa regional, Marta Casanellas; la presidenta del Consejo Escolar, Florencia Cervino; y la directora de Nivel Inicial de la provincia de Buenos Aires, Ana Malajovich.

Hasta el momento, los solicitantes indicaron que no han recibido respuestas por parte de las autoridades mencionadas. Ante esta situación, decidieron recurrir a los medios de comunicación para que la necesidad de contar con educación inicial en el paraje deje de ser un anhelo y se convierta en un derecho garantizado.