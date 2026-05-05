Falla en el servidor: no funciona el estacionamiento medido en Olavarría

Una caída en el servidor del sistema ha dejado fuera de funcionamiento el Servicio de Estacionamiento Medido (SEMO) en la ciudad de Olavarría.

Según se informó de manera oficial, la falla técnica impide la utilización de los métodos habituales de registro y pago. Debido a este inconveniente, las autoridades confirmaron que no habrá tareas de fiscalización hasta que el servicio técnico logre solucionar el problema y el sistema se encuentre operativo nuevamente.