Presentaron la 5ª vuelta al Club El Provincial con récord de inscriptos

Imagenes Mauricio Latorre

Se realizó la presentación oficial de la 5ª edición de la vuelta al provincial, que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo en la ciudad de Olavarría. La competencia, organizada por el club provincial con la colaboración y fiscalización del C.A.V.O. (Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría), iniciará a las 10:00 desde la puerta de la institución.

Durante el anuncio, Gastón Larrode y Florencia Juárez destacaron que la edición de este año ya supera la convocatoria de años anteriores, alcanzando los 110 inscriptos al momento de la presentación. Una de las principales novedades es que los participantes recibirán con su inscripción la remera oficial del evento, cuyo diseño fue presentado el año pasado como premio.

La prueba contará con dos distancias competitivas: 7,5 kilómetros (una vuelta al circuito) y 10 kilómetros (dos vueltas). El recorrido fue diseñado para minimizar los cortes en la avenida Alberdi y transcurrirá por el barrio Pickelado, incluyendo las calles Necochea, Guisasola, Coronel Suárez, San Martín y Márquez del Valle.

Desde la organización informaron que la entrega de dorsales para los atletas locales se realizará el viernes a partir de las 18:00 en la sede del club. En tanto, los corredores de la región (provenientes de ciudades como Laprida, General La Madrid, Bolívar y Azul) podrán retirar su kit el mismo domingo, una hora antes de la largada.

La inscripción tiene un valor de 20.000 pesos y garantiza la remera a los primeros 120 anotados que completen el pago. El evento cuenta con el acompañamiento del municipio de Olavarría, cuyos representantes invitaron a los vecinos a alentar a los deportistas durante el paso de la carrera por las calles del barrio.