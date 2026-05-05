Conociendo Rusia se presentará en Olavarría

Mateo Sujatovich anunció una nueva gira nacional e internacional denominada «Mateo», en la que propone un formato íntimo y despojado. En esta etapa del tour, el artista incluyó a Olavarría como una de las paradas confirmadas para el mes de octubre.

Tras el éxito del Jet Love Tour, con el que agotó tres funciones en el Movistar Arena, el líder de Conociendo Rusia apuesta por un encuentro cercano con su público, presentándose en el escenario sin banda, acompañado únicamente por sus instrumentos. Según explicó el propio músico, la intención es volver a la esencia de la canción y recorrer sus cuatro discos de estudio en una puesta que define como «desnuda y vulnerable».

El show en Olavarría tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Teatro Municipal. Las entradas para la gira, que recorrerá más de cincuenta ciudades en diecinueve países, saldrán a la venta general este martes 5 de mayo a partir de las 13 horas.

Conociendo Rusia viene de un año de gran reconocimiento, tras obtener el premio a Mejor Canción Pop/Rock en los Latin Grammys por su tema «Cinco horas menos» y realizar colaboraciones con artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y Fito Páez.