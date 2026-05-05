Se fugó de la Unidad 27, se arrepintió y regresó por sus propios medios

Un interno de la Unidad Penitenciaria N° 27 de Sierra Chica protagonizó un inusual episodio que comenzó con una fuga y terminó con su entrega voluntaria pocas horas después. El hombre, identificado como Marcos Nicolás Burgos Molina, se había evadido del predio carcelario en la noche de este lunes.

El hecho se registró pasadas las 21:30 horas, cuando personal del Servicio Penitenciario Bonaerense detectó la ausencia del interno y dio aviso al sistema de emergencias 911. Según los primeros testimonios de otros detenidos, Burgos Molina habría ganado la zona de campos lindera a la unidad corriendo.

Inmediatamente se montó un operativo de búsqueda coordinado por la Subcomisaría de Sierra Chica en los alrededores de la localidad, aunque los resultados fueron negativos.

Sin embargo, mas tarde, el evadido se presentó espontáneamente en la unidad penitenciaria. Trascendió que la fuga habría sido producto de una crisis personal tras una discusión familiar. Al verse acorralado por el despliegue policial y ante la proximidad de su libertad asistida —prevista para el mes de agosto—, el interno decidió regresar por su cuenta.

Tras su presentación, se dio intervención a las autoridades judiciales para evaluar su situación procesal y determinar si se mantienen los beneficios de los que gozaba en el régimen de la Unidad 27.