Un joven de Olavarría sufrió el robo de su camioneta en el centro de La Plata

Un joven que viajó desde Olavarría para visitar a su pareja en la ciudad de La Plata sufrió el robo de su vehículo durante la madrugada del domingo. El hecho se produjo en la calle 47 entre 2 y 3, en pleno centro de la capital provincial.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada a las 06:18. En las imágenes se observa que los autores del hecho lograron forzar y llevarse una camioneta Toyota Hilux XRS de color blanco en un lapso de cuatro minutos.

El propietario del vehículo había arribado a la ciudad el viernes por la noche y dejó la unidad estacionada frente al domicilio de su novia, quien trabaja como médica en esa localidad. Al momento de retirarse, constató que el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

La denuncia correspondiente fue radicada ante las autoridades policiales. Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

Fuente Diario El Día de La Plata