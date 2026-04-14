Exitosa feria de emprendedores y artesanos en el barrio Aoma

La Sociedad de Fomento del barrio Aoma llevó adelante con éxito la segunda edición de su feria, organizada por la nueva comisión directiva que encabeza Belen Schwab. El evento, desarrollado con fines benéficos, contó con la participación de vecinos del sector y una amplia oferta de actividades.

La jornada reunió más de 50 puestos de artesanos y emprendedores, quienes exhibieron sus producciones a los asistentes. Además de la feria comercial, se realizó una exposición de autos antiguos y de colección, y se sumaron los integrantes de la Agrupación Los Amigos con sus motocicletas.

La animación del evento estuvo a cargo de El Guelo, quien compartió la jornada junto a Omar Spilman y Silvina. Durante la tarde, funcionó un servicio de cantina con venta de choripanes y bebidas a cargo de la institución organizadora.