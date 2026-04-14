Caminos Rurales: Sorpresa de la Mesa Agropecuaria por los dichos de Fariña y expectativas por una reunión en el Municipio

Integrantes de la Mesa Agropecuaria de Olavarría se mostraron sorprendidos por la “vehemencia” de las declaraciones realizadas por el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, en la mañana de este martes.

Algunos de los referentes del sector, consultados por En Línea Noticias, evitaron profundizar en respuestas públicas y optaron por aguardar el encuentro convocado por el Municipio, previsto para el miércoles 15 en horas de la tarde.

Según indicaron, no se les adelantó el temario de la reunión, aunque remarcaron que existe expectativa por ese espacio de diálogo, en medio de un conflicto creciente por el estado de los caminos rurales y el uso de los fondos de la Tasa Vial.

En ese marco, recordaron que el último encuentro fue el 11 de abril de 2025, cuando se les brindó un detalle sobre la administración de los recursos provenientes de la tasa, que por ordenanza deben destinarse en su totalidad al mantenimiento de los caminos rurales.

Si bien evitaron declaraciones directas sobre los dichos del funcionario, entre los consultados se dejó entrever cierto malestar por el tono utilizado en las recientes manifestaciones públicas.

Al mismo tiempo, destacaron el rol de la secretaria de Economía y Hacienda, Eugenia Bezzoni, aunque advirtieron que la última información detallada sobre los fondos data de hace un año.

En ese contexto, también se destacó que los productores rurales mantienen un alto nivel de cumplimiento en el pago de la Tasa Vial, con una recaudación que —según estimaciones del sector— se ubica entre el 80% y el 90%.

A su vez, reconocieron que en otros municipios las tasas pueden ser más elevadas que en Olavarría, aunque señalaron que también es diferente el nivel de inversión destinado al mantenimiento de los caminos rurales.

Consultados sobre una posible judicialización del reclamo, algunos integrantes de la Mesa Agropecuaria minimizaron esa alternativa, aunque no descartaron que productores individuales la estén analizando.

De cara a la reunión prevista para este miércoles 15, los productores manifestaron que esperan definiciones concretas y, entre otros puntos, la puesta en marcha de la Comisión de Infraestructura Vial, creada por ordenanza en 2017 y que —según indicaron— nunca funcionó plenamente.

Por último, recordaron que el actual secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, supo ser asesor de la Mesa Agropecuaria, un dato que quisieron mostrar a la hora también de esperar a la reunión del miércoles y descontando que el actual funcionario conoce la temática y las problemáticas del sector.