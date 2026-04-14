Matrella: “El Ejecutivo debe explicar cómo se usan los fondos de la tasa vial”

El ex concejal de la UCR y ex presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Sebastián Matrella, se refirió a las declaraciones del secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, y respaldó el reclamo de la Mesa Agropecuaria por el estado de los caminos rurales.

Matrella sostuvo que el funcionario municipal “no debe sentirse ofendido” por los cuestionamientos y remarcó que el planteo apunta a conocer cómo se administran los recursos de la tasa vial. En ese sentido, subrayó que se trata de funcionarios públicos que “deben dar explicaciones a los vecinos”.

En relación a los mecanismos de control, cuestionó el funcionamiento de la comisión creada por ordenanza. “Hace un tiempo, desde el bloque radical impulsamos una modificación que fue aprobada por unanimidad para que deba reunirse al menos una vez al mes, pero el Ejecutivo nunca la convocó. El diálogo se daba por la Mesa Agropecuaria”, señaló.

Respecto a la situación de los caminos rurales, afirmó que los problemas vienen desde hace tiempo y se vieron agravados por las condiciones climáticas. “Venimos de dos años de mucha lluvia, pero cuando el agua dio un respiro, como fue el verano y principios del otoño, el Municipio debió aumentar el trabajo porque había muchas zonas con problemas sin resolver y que ahora, con el agua de la semana pasada, se hace imposible”, explicó. Además, agregó que “hay dinero disponible que no se ha usado”.

Matrella también hizo hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos: “Hay que ser muy eficientes en el gasto y en el control de los trabajos que hacen las empresas que ganan las licitaciones y eso muchas veces no pasa”.

En cuanto a la posibilidad de judicializar el reclamo, planteó una mirada diferenciada respecto a otros distritos: “Con respecto a la judicialización de los aportes de la tasa, creo que Olavarría está mucho mejor que otros municipios. Me refiero a que los fondos están afectados por una ordenanza y se destina casi el total de lo recaudado al mantenimiento, salvo un porcentaje que puede usarse para alguna mejora de las localidades rurales”.

En esa línea, agregó: “Los municipios que han judicializado la recaudación son aquellos en los cuales hace años no destinan casi nada. En Olavarría lo que debemos hacer como productores es controlar que lo recaudado se gaste de manera eficiente”.

Además, aclaró: “En el caso que la ordenanza no se esté cumpliendo, bueno ahí sí habría que ir a la Justicia”.

Por último, propuso avanzar hacia un modelo de gestión diferente. “En la problemática de los caminos rurales en Olavarría los productores tenemos que dar un paso superador e imitar sistemas que funcionan bien en otras localidades como Benito Juárez, donde los caminos están a cargo de una comisión manejada por los productores. Es importante involucrarse para mejorar el servicio”, indicó.

Finalmente, concluyó: “Es cierto que en Benito Juárez la tasa es más cara que en Olavarría, pero cuando el productor ve que el trabajo rinde y se hace con planificación a largo plazo, la tasa puede aumentar en función de la contraprestación”.