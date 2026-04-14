La Libertad Avanza Olavarría difundió duras críticas a la gestión municipal y habló de “déficit récord”

Desde La Libertad Avanza en Olavarría difundieron una serie de mensajes en redes sociales con fuertes cuestionamientos a la situación económica del Municipio, al que acusaron de mantener un “gasto descontrolado” y un “déficit récord”.

En el material publicado, el espacio opositor sostuvo que “más plata más gasto es igual a déficit récord” y aseguró que “la cuenta siempre llega y la están pagando los vecinos”.

Entre los datos que expusieron, señalaron que el Municipio presenta un incremento del déficit del 938% en comparación con el año anterior, junto con un aumento de la deuda flotante del 52% y de los incobrables del 108%.

Además, afirmaron que, pese a que los ingresos habrían crecido por encima de la inflación —con subas del 42% en los tributarios y del 40% en los no tributarios—, el gasto corriente continúa en aumento y con bajo nivel de inversión.

En ese sentido, indicaron que “solo el 7% fue a inversión real”, marcando la falta de obra pública como uno de los principales cuestionamientos a la gestión local.

También incluyeron comparaciones con otros municipios, al señalar que en Olavarría “se gasta más del doble por vecino que en San Nicolás” y “un 17% más que en Tandil con menos habitantes y para lo mismo”.

Finalmente, desde el espacio político apuntaron directamente contra la administración del intendente al sostener que “el municipio tiene un problema serio” y remarcaron que la situación “no es falta de plata”, sino de administración de los recursos.