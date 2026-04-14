La Libertad Avanza Olavarría difundió duras críticas a la gestión municipal y habló de “déficit récord”

Tapa
Por En Linea Noticias 0

Desde La Libertad Avanza en Olavarría difundieron una serie de mensajes en redes sociales con fuertes cuestionamientos a la situación económica del Municipio, al que acusaron de mantener un “gasto descontrolado” y un “déficit récord”.

En el material publicado, el espacio opositor sostuvo que “más plata más gasto es igual a déficit récord” y aseguró que “la cuenta siempre llega y la están pagando los vecinos”.

Entre los datos que expusieron, señalaron que el Municipio presenta un incremento del déficit del 938% en comparación con el año anterior, junto con un aumento de la deuda flotante del 52% y de los incobrables del 108%.

Además, afirmaron que, pese a que los ingresos habrían crecido por encima de la inflación —con subas del 42% en los tributarios y del 40% en los no tributarios—, el gasto corriente continúa en aumento y con bajo nivel de inversión.

En ese sentido, indicaron que “solo el 7% fue a inversión real”, marcando la falta de obra pública como uno de los principales cuestionamientos a la gestión local.

También incluyeron comparaciones con otros municipios, al señalar que en Olavarría “se gasta más del doble por vecino que en San Nicolás” y “un 17% más que en Tandil con menos habitantes y para lo mismo”.

Finalmente, desde el espacio político apuntaron directamente contra la administración del intendente al sostener que “el municipio tiene un problema serio” y remarcaron que la situación “no es falta de plata”, sino de administración de los recursos.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!