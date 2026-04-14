Un parto: La inflación de marzo fue del 3,4% y acumula 9 meses sin bajar

La inflación de marzo fue de 3,4% según indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), lo que marca un acumulado del 9,4% en lo que va del año y del 32,6% en los últimos doce meses. El dato prolonga a nueve meses la racha en la cual el índice de precios al consumidor no baja.

El rubro que experimentó un incremento más alto fue educación, con una suba del 12,1%, mientras que transporte tuvo una suba del 4,1% y servicios como electricidad, agua y gas un 3,7%. Los alimentos aumentaron al mismo ritmo que el promedio, 3,4%, mientras que prendas y calzados lo hicieron un 3,1%, comunicaciones 2,9 y salud 2,6%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado ayer que el índice sería superior al 3%, un nivel que atribuyó a “cuestiones estacionales” y al impacto de la guerra en Oriente Medio. A la vez, prometió que a partir del mes que viene el Índice de Precios al Consumidor bajará.

Marzo es un mes que suele marcar subas estacionales grande en educación, por el retorno de las clases. Caputo señaló en este sentido que el actual es el menor incremento en los últimos ocho años.

El nivel actual de aumentos de precios dificulta la meta expresada por el presidente Javier Milei respecto de que el índice comience con un cero en agosto, aunque ese señalamiento fue previo a la guerra y su impacto. A la vez, el acumulado quedó en la puerta del total presupuestado para este año, del 10.1%.