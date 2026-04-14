La diputada de la Séptima Laura Aloisi acompañó el reclamo de intendentes por fondos adeudados

La diputada provincial Laura Aloisi participó en la Ciudad de Buenos Aires de una movilización encabezada por intendentes e intendentas de todo el país, en la que se reclamó al Gobierno Nacional por la deuda generada a partir del Impuesto a los Combustibles, que –según expusieron– supera los 3,5 billones de pesos.

La legisladora de la Séptima Sección Electoral firmó el documento presentado ante el Ministerio de Economía, donde se advierte sobre la crítica situación que atraviesan más de 500 municipios a raíz de la caída de fondos, la paralización de la obra pública y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional.

La protesta contó además con la presencia de funcionarios del gobierno bonaerense, entre ellos los ministros Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, quienes acompañaron el reclamo de los jefes comunales.

El petitorio entregado denuncia una “asfixia financiera” que impacta directamente en las administraciones locales y en la ejecución de obras, en un contexto marcado por el freno a la inversión pública.

“Hoy acompañé el reclamo de intendentes e intendentas de todo nuestro país. Firmamos un documento que expone la deuda que tiene el Gobierno Nacional de más de 3,5 billones de pesos que recaudó del Impuesto a los Combustibles. Ése es el dinero que nos debe Milei. Su decisión se refleja en las obras que no están, en su política de obra pública cero”, expresó Aloisi.

En ese sentido, la diputada destacó el rol del gobierno provincial al señalar: “En esta coyuntura, en las antípodas se expresa el compromiso del gobernador Axel Kicillof de ser red y contención de cada bonaerense”.

Finalmente, concluyó con un mensaje dirigido al Gobierno Nacional: “Hoy, en la República Argentina, los intendentes y las representaciones han venido a decir ‘basta, Milei. Pará la mano’”.