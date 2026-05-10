El intendente Maximiliano Wesner visitó la Escuela Primaria Nº 57 “Dámaso Arce”, donde el Municipio concretó una de las intervenciones de infraestructura educativa más importantes de los últimos tiempos en el distrito.

La recorrida se realizó en el establecimiento ubicado en 9 de Julio y Canaveri, en el barrio San Vicente, en el marco de los 64 años de la institución. Allí fue recibido por la directora Mariana Román, docentes y auxiliares, junto a quienes recorrió las nuevas instalaciones.

Las obras permitieron que cerca de un centenar de estudiantes iniciaran el ciclo lectivo con nuevas aulas, espacios remodelados y sectores adaptados al diseño curricular actual.

Durante la visita, el jefe comunal compartió además un encuentro con alumnos y alumnas, quienes le entregaron una carta y un presente realizado por la comunidad educativa.

La intervención incluyó la construcción de dos aulas y tres oficinas administrativas, además de una reestructuración interna del edificio para incorporar nuevos sanitarios destinados al personal docente, auxiliares y personas con discapacidad.

A su vez, se sumó una nueva cocina destinada exclusivamente al funcionamiento del comedor escolar.

“Seguimos avanzando con el plan de infraestructura educativa en todo el Partido de Olavarría. Obras que van a cambiar la diaria de cada una de las personas que transitan espacios”, expresó Wesner durante la recorrida. En ese sentido, sostuvo que desde el Municipio “la educación pública es una prioridad”.

La Escuela Nº 57 abrió sus puertas el 7 de mayo de 1962 y actualmente recibe estudiantes de los barrios San Vicente Sur, Nicolás Avellaneda, Martín Fierro, 10 de Junio y sectores cercanos.

Según se indicó, la inversión destinada a la obra superó los 230 millones de pesos.

El Intendente estuvo acompañado por la senadora provincial Evelyn Díaz, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino.