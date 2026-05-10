La banda de las inmobiliarias volvió a actuar: dos robos en pocas horas

Dos inmobiliarias de Olavarría fueron blanco de robos durante la madrugada de este sábado y los hechos que ahora son investigados para determinar si fueron cometidos por los mismos delincuentes.

Respecto a los hechos de este se sábado se informó que uno de los episodios ocurrió en Alvano Propiedades, ubicada sobre calle España al 2600. Allí, según la denuncia realizada por su titular Héctor Raúl Alvano, los delincuentes violentaron la puerta de acceso y sustrajeron dinero en efectivo.

A través de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el hecho ocurrió cerca de las 5:25 y fue cometido por dos hombres aún no identificados.



El otro de los robos sucedió en Villar Propiedades donde los delincuentes ingresaron y provocaron importantes daños.

Allí también se alzaron con algo de dinero en efectivo.

Estos dos robos se suman al ocurrido en la madrugada del viernes en el barrio Roca Merlo cuando delincuentes ingresaron a la inmobiliaria Befumo Propiedades.