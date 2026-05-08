Cuantioso robo y destrozos en una inmobiliaria, se llevaron una suma importante de dinero

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Durante la madrugada de este viernes, se registró un violento robo en la inmobiliaria Befumo Propiedades, ubicada en Alsina 3667. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:33 horas, cuando delincuentes ingresaron al local tras forzar una puerta trasera.

En un lapso de apenas tres minutos, los autores del hecho destrozaron el mobiliario de la oficina y sustrajeron computadoras junto con diversos objetos materiales. Además, se llevaron contratos de alquiler que contenían una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

En el lugar trabajó personal policial y de la empresa de alarmas Almena. A pesar de la rapidez con la que se activó el sistema de seguridad y el arribo de los efectivos, los ladrones, que actuaron con gorras y capuchas, lograron escapar del sitio.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes entre las 6:00 y las 7:30 horas. Actualmente, se analizan las cámaras de seguridad del comercio para intentar identificar a los responsables del ataque.

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