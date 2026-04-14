Convocatoria a asamblea: Asociación Civil de Bochas Ciudad de Olavarría.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Asociación Civil de Bochas Ciudad de Olavarría.

Se convoca al Sr/a Asociado/a de la Asociación de Bochas Ciudad de Olavarría a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2026 a las 19:30 hs en primera convocatoria y a las 20:30 hs en segunda convocatoria, sito en calle Pablo Fassina Nº 2955 de la Ciudad y Partido de Olavarría. En cumplimiento del Artículo 31 del estatuto Social, conforme a los siguientes puntos del Orden del día a considerar:

1) Elección de dos Asociados para firmar Acta de Asamblea.

2) Consideración de la memoria, el inventario, balance general e informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio Nº 4 finalizado al 31 de Diciembre de 2025.

3) Nombramiento de tres asociados para formar parte de la Junta Escrutadora conforme art 17°del Estatuto Social.

4) Renovación de los miembros Titulares y suplentes de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de cuentas, por el término de dos (2) años.

Se informa que en cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Social se encontrarán a disposición por el artículo trigésimo “…un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balances General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.” y por artículo trigésimo tercero “… listado de socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los Asociados en secretaría, a partir de la fecha de la convocatoria”. Para ello se establece que podrán los socios acercarse a Pablo Fassina Nº 2955 de la ciudad y partido de Olavarría.

Olavarría, a los 27 días del mes de marzo de 2026