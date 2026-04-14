Vacunación: El Municipio alertó por intentos de estafas

El Municipio de Olavarría informó que en las últimas horas se registraron consultas de vecinos por contactos realizados a través de WhatsApp por personas que se habrían hecho pasar por trabajadores del Centro de Vacunación del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, utilizando incluso la imagen del establecimiento como foto de perfil.

Desde el área de Epidemiología e Inmunizaciones se aclaró que el sistema de salud municipal no utiliza la aplicación WhatsApp para informar turnos, servicios ni gestiones vinculadas a vacunación.

En ese sentido, se solicitó a la comunidad no brindar datos personales ni de ningún tipo ante este tipo de comunicaciones y se recomendó desestimar cualquier mensaje de estas características.