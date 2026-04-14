GEA se presenta en La Cucina Lorenzo con una propuesta de rock y pop

El grupo musical GEA realizará una presentación el próximo viernes 17 de abril a las 21:00 en el espacio La Cucina Lorenzo, ubicado en San lorenzo 3790. La banda, integrada por cuatro mujeres, propone un espectáculo de pop y rock que combina versiones de temas conocidos con una impronta espiritual y emocional.

La agrupación nació de una búsqueda por conectar la música con la esencia femenina y la naturaleza. Según sus integrantes, el proyecto surgió tras un proceso de casting que dio lugar a una formación de mujeres con historias de vida desafiantes, quienes encuentran en el arte un espacio de sanación y transformación.

Integrantes y equipo de trabajo

El proyecto es dirigido por Patricia Britez, quien cuenta con una trayectoria que se inició a los 8 años en el Conservatorio de Música de Olavarría. Britez formó parte de bandas como Cortocircuito, Warriors y Super Vinilo, y desarrolló su faceta solista bajo el nombre de Surya Namaskar.

El grupo se completa con:

Raquel Nuñez : responsable del vestuario e imagen de la banda, además de desempeñarse como asesora de imagen y actriz.

: responsable del vestuario e imagen de la banda, además de desempeñarse como asesora de imagen y actriz. Beatriz Aberasturi : encargada del diseño, la organización de eventos y la decoración de los escenarios.

: encargada del diseño, la organización de eventos y la decoración de los escenarios. Carina Mendez: directora teatral y docente, a cargo de la puesta en escena del espectáculo.

El equipo cuenta además con el asesoramiento de Alina Taccari y Fernando Meyer, quienes supervisan los detalles técnicos de la presentación.