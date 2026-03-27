La obra «La ballena» se presentará en el Teatro Municipal de Olavarría

El viernes 22 de mayo a las 21:00 horas se realizará la función de la obra teatral “La Ballena” en el Teatro Municipal de Olavarría. La pieza cuenta con el protagonismo de Julio Chávez y la dirección de Ricky Pashkus.

La trama se centra en Charlie, un profesor de literatura con obesidad mórbida que dicta clases desde su hogar. Ante el deterioro de su salud, el protagonista atraviesa sus días acompañado por su amiga Ana y recibe la visita de Tomás, un joven religioso. En la etapa final de su vida, Charlie busca reencontrarse con su hija Ellie, a quien no ve hace ocho años, con el objetivo de reparar un vínculo marcado por el distanciamiento.

La obra original de Samuel D. Hunter obtuvo reconocimiento internacional y fue la base de la película homónima. El equipo técnico se completa con Jorge Ferrari en escenografía, Gustavo Alderete en vestuario, Diego Vainer en música y Germán Pérez junto a Marianela Moldavsky en maquillaje FX.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro (Rivadavia 2780), en Tecnocentro (Rivadavia 3065) o de forma online a través del sistema Articket.