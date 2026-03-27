Infraestructura Rural: Atak SRL presentó las mejores ofertas para realizar obras en distintos caminos rurales

Atak SRL presentó las ofertas más bajas en dos licitaciones públicas realizadas en las últimas horas en Olavarría, destinadas a ejecutar obras sobre caminos rurales en distintos sectores del Partido.

Licitación 3/26: obras en cuatro caminos

La primera apertura de sobres se llevó a cabo en la mañana del último jueves, en el marco de la Licitación Pública 3/26, encabezada por el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo.

Las ofertas presentadas fueron: Atak SRL: $226.200.000, Vial Namuncurá SA: $242.166.666 y Producciones Industriales SA: $242.900.000. Si bien se evaluarán otras condiciones de los pliegos, al momento Atak SRL realizó la mejor oferta.

El pliego contempla trabajos de alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas en los caminos: 078-2-35; 078-2-36, 078-2-37 y 078-2-37 b

Las tareas se desarrollarán en la zona lindera a la localidad de 16 de Julio, uno de los sectores más afectados por las precipitaciones registradas durante 2025. En ese sentido, el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon, señaló que se trata de “trabajos de fuerte componente hidráulico”.

Licitación 4/26: trabajos en un camino clave

La segunda apertura se realizó en la mañana de este viernes, correspondiente a la Licitación 4/26.

En este caso, los trabajos se desarrollarán sobre el camino 078-1-51, que conecta la Ruta 60 con Muñoz.

Las ofertas fueron: Atak SRL: $107.400.000, Vial Namuncurá SA: $149.370.000 y Producciones Industriales SA: $133.800.000