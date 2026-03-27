Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina

La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la condena que, en primera instancia, obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que además consideró correcta la exculpación de la petrolera en el proceso de estatización realizado en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

De esta manera, el Estado argentino logra revertir el fallo dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había entendido que el país había violado el estatuto de la compañía en el proceso de expropiación.

Un proceso judicial iniciado en 2015

El litigio se inició en 2015 y tuvo un primer fallo adverso para la Argentina en 2023, cuando se estableció una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares.

En aquella instancia, la magistrada sostuvo que el Estado no había cumplido con las condiciones previstas en el estatuto de la empresa durante la operación impulsada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

Instancia final en la Corte Suprema

Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones, las partes aún cuentan con la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia dentro del sistema judicial de ese país.

El fallo representa un giro en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la expropiación de YPF, concretada por ley del Congreso Nacional en 2012.