Amenazas en escuelas: el fenómeno se repite en distintas provincias, municipios y suma preocupación

En Olavarría hubo al menos seis denuncias. Escuelas del distrito contarán con un servicio policial en el ingreso y egreso. Además habrá patrullajes. ¿De qué se trata?

Ph: Imagen ilustrativa – redes sociales.

Las amenazas detectadas en escuelas de Olavarría en las últimas horas, que derivaron en al menos seis denuncias y un refuerzo de medidas preventivas, se inscriben en una situación que se replica en distintos puntos del país.

En la ciudad, los mensajes aparecieron principalmente en baños de los establecimientos educativos, lo que motivó la intervención de directivos, la radicación de denuncias y la disposición de presencia policial en los ingresos y alrededores de las instituciones.

Casos de características similares fueron reportados en escuelas de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe. En varios de esos episodios, las amenazas incluyeron referencias a posibles ataques o “tiroteos”, en algunos casos con fechas específicas.

Ante este tipo de situaciones, las instituciones educativas activaron protocolos de actuación, que incluyeron la comunicación con fuerzas de seguridad, la intervención de fiscalías y la participación de equipos de orientación escolar.

En la provincia de Buenos Aires, los casos se registraron en distintos distritos, como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Balcarce y Tres Arroyos, entre otros. Allí también se investigan mensajes escritos dentro de los establecimientos, con características similares a los detectados en Olavarría.

El fenómeno se da en un contexto reciente marcado por un hecho ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante ingresó armado a una escuela y asesinó a otro alumno. A partir de ese episodio, distintas jurisdicciones reportaron situaciones de amenazas o mensajes intimidatorios en instituciones educativas.

En todos los casos, las autoridades trabajan para determinar el origen de los mensajes, evaluar su veracidad y prevenir situaciones de riesgo, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en los establecimientos alcanzados.