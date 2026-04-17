Adelfa Eudocia Almaraz viuda de Olascoaga “Negra” (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 16 de abril de 2026 a los 77 años de edad. Sus hijos: Ángel Horacio, Néstor Ricardo, Norma Lucia, Isidro Gabino; sus hijos políticos: Nancy Garro, Pablo Ledesma, Carmen Rodriguez; sus nietos: Pablo Emilio, Maria Emilia, Iván Alejandro, Sebastián Ezequiel, Cristian Gustavo, Lucia Evangelina, Wanda Janet, Franco Manuel, Lucio, Mirna Nahir, Ángeles Michelle, Morena y Serena; sus nietos políticos, sus bisnietos, sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar. No se realiza velatorio ni responso. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierras Bayas. Nacida en Bolívar. Jubilada y pensionada.