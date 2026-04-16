Francisco Macrina «Pancho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de abril de 2026 a los 87 años de edad. Sus familiares: su compañera Magdalena Mendia; sus hijos Fernando, Adrián, Verónica; sus hijos en el afecto Luis María, Maxi, Luciana; sus hijos políticos Andrea y Ana; sus nietos Sol, Blas, Lara, Mica, Cande, Agustín y Marcos; sus nietos en el afecto Magui, Martino y Pedro; sus hermanos Delia y Juan Carlos; y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “F”, a partir de las 18:30 horas, con horario de finalización a confirmar, sin responso, y serán trasladados para su cremación al Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar.

Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Hipólito Irigoyen. Nacido en Buenos Aires. Actividad: Médico neurocirujano.