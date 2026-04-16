Servicio Meteorológico: Confirman que los despidos impactarán en la Estación Olavarría

Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegaran hasta Olavarría. La estación local figura entre las afectadas por la ola de desvinculaciones que ya alcanzó a 140 trabajadores en todo el país y que prevé sumar otros 100 antes de octubre.

Del total de despedidos, alrededor de 80 correspondieron al interior del país, en su mayoría observadores meteorológicos, según informó Ana Saralegui, delegada de ATE del SMN, a la Agencia DIB.

Olavarría integra la lista de localidades que perderán personal junto a Dolores, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pigüé, Bolívar y 9 de Julio, entre otras. La provincia de Buenos Aires cuenta con 26 estaciones del SMN, la mayoría ubicadas en el interior.

El impacto concreto es operativo: en algunas estaciones se dejará de medir durante la noche o se verán afectadas ciertas jornadas de trabajo. Los observadores son quienes recopilan los datos que permiten anticipar lluvias, tormentas, nevadas y períodos de calor extremo, información clave para la población, la aviación civil, la navegación y el sector agropecuario. Actualmente, las alertas tienen un 85% de efectividad en territorio bonaerense, cifra que comenzará a caer con la reducción de personal.

«Por ejemplo en el campo, al Gobierno le va a salir más caro no tenernos que tenernos», advirtió Saralegui. Por su parte, Natalia Bonel, meteoróloga del SMN con 15 años de antigüedad como contratada, señaló que ese sector no percibe indemnización ni ningún adicional ante el despido.

Las autoridades nacionales encuadran los recortes dentro de un proceso de «modernización». Tras esta etapa y la siguiente, la dotación de personal civil quedaría reducida de 780 a 540 empleados sobre una planta total de 972.

En respuesta, ATE convocó a un paro en todas las dependencias del SMN para el viernes 24 de abril, de 5 a 12 horas, lo que generará suspensiones y reprogramaciones de vuelos según cada aerolínea.