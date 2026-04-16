Aida Noemi «Pochi» Asenal Vda de Grasselli (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 15 de abril de 2026 a los 79 años de edad. Sus hijas Julieta y Pierina Grasselli; sus nietos Renata Grasselli y Marcos Martinez y demás familiares participan su fallecimiento.
No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 16 de abril a las 12:30 horas.
Aida Noemi Asenal era jubilada, pensionada y vecina del Barrio CECO 1. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.