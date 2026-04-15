Blanca Haydee Bricka viuda de Gómez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 15 de abril de 2026 a los 93 años de edad. Su hijo Gustavo Norberto Gómez, su nieto Juan Félix Cedola, su nuera María de los Ángeles Oquiñena, sus hermanos Beatriz y Rodolfo, su hermana del corazón María Gesualdo, sus sobrinos, vecinos, amigos, ex compañeros del ex Policlínico Ferroviario y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, y recibirán responso en la capilla ardiente; serán inhumados en el Cementerio Municipal el día jueves 16 de abril a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro. Nacida en Olavarría. Jubilada del Policlínico Ferroviario.