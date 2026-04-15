Productores agropecuarios cuestionan el estado de los caminos rurales y apuntan al Municipio

En medio de una creciente polémica entre la Mesa Agropecuaria local y el Ejecutivo Municipal, se conocieron imágenes que reavivaron el malestar de los productores. A través de videos enviados por lectores a este medio, se denunciaron serias falencias en el mantenimiento de la red vial rural, puntualmente en la zona de Santa Luisa.

La difusión de este material coincide con las recientes declaraciones de Orfel Fariña, responsable del área, quien defendió la gestión de los trabajos ante las críticas de los representantes del sector. Sin embargo, desde el campo aseguran que la realidad en el terreno dista de las respuestas oficiales.

Denuncias en Santa Luisa

Uno de los puntos de mayor conflicto se centra en el camino hacia Santa Luisa. Según manifestaron los productores de la zona, los trabajos realizados recientemente no han cumplido con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

«Esos taludes de tierra, porque no son otra cosa, los hicieron en diciembre aproximadamente. Es una vergüenza. ¿Dónde están los arreglos?», cuestionó un vecino del sector.

Los productores sostienen que, ante la llegada de la temporada de mayores precipitaciones, la situación es crítica: «Está peor de lo que estaba el invierno pasado», sentenciaron.

Tensión y diálogo

Mientras las partes mantienen canales de reunión abiertos para intentar coordinar el Plan de Mantenimiento, el malestar crece entre quienes deben circular diariamente por las trazas rurales. La Mesa Agropecuaria ha sido insistente en la necesidad de optimizar los recursos provenientes de la Tasa Vial para que se vean reflejados en mejoras concretas y duraderas, y no en intervenciones que, según denuncian, se deterioran rápidamente.